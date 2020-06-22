經濟部今日表示，各界關注且期待的振興三倍券將在7月1日開放民眾預訂紙本與綁定數位支付工具，為讓民眾更加了解三倍券綁定、預訂申請管道，以及各家業者優惠加碼方案，即日起可善用「振興三倍券官方網站」，查詢相關資訊。

經濟部表示，振興三倍券有紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等4種領取方式，民眾可依自己的使用習慣擇一使用，官網頁面可詳細查看領取資格及常見問題等。考慮使用數位工具的民眾，亦可在官網一覽各家支付平臺或銀行祭出的優惠加碼好康，無論是看準哪間業者推出的加碼優惠，7月1日起統一可在官網查看正式綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計滿額3,000元即享回饋。

選擇領取紙本三倍券者，7月1日至7月7日可在網站或超商服務機台進行預訂，當月15日後攜帶健保卡或身分證明文件到指定的通路領取三倍券；來不及預訂的民眾，也可於7月15日起至12月31日期間到全國各地郵局，憑健保卡或身分證明文件現場領取三倍券，並可透過官網查閱各郵局存貨。第二階段預訂於8月1日至8月7日開放。

除了紙本三倍券，民眾也可選擇數位三倍券。目前數位三倍券合作業者已達49家，為鼓勵民眾選用數位三倍券，業者推出多項加碼優惠，業者規劃之數位支付優惠方式包括新戶首刷禮、滿額回饋、加碼回饋、合作店家優惠及抽獎等，部分業者前述優惠合計最高達2000元以上。

(時報資訊)