面對高齡化社會，愈來愈多人擔心退休金不足的問題，「以房養老」兼具有錢拿、又有房住的優點，成為退休族群間最夯的話題。根據金管會統計，今年第一季共有14家銀行承作以房養老，核貸件數達4272件，核貸金額也攀升到239億元。

針對這些趨勢，兆豐銀行指出，民眾選擇「以房養老」有3大考量關鍵，分別為貸款年限、房價高低及貸款利率。

首先是「貸款年限」，一般以房養老的貸款年限多是30年，申辦年齡需滿65歲，但兆豐銀行的以房養老貸款，只要年滿60歲就可申辦，提早享受退休生活。

二是「房價高低」的考量，兆豐銀行指出，房價高低主要影響實際貸款金額，連帶影響貸款人每月養老金可以領多少，目前貸款額度一般都是7成，鑑價愈高、可貸得愈多；若以市價1800萬元房子承做「以房養老」，借款30年共360個月（30年x12月），貸款7成為1260萬元，銀行每月撥貸3.5萬元（1260萬元÷360個月），可以維持相當不錯的生活品質。

三是「貸款利率」，一般以房養老類似「年金」，每月領取一筆養老金，但實際金額會扣除貸款利息，因此每月領到的錢會逐月遞減；例如首月可領3.5萬元，第二個月起每月開始計算利息，之後隨每月累計的貸款金額愈來愈高，應還利息也會增加，實際可領到的錢也會逐月減少。每月利息多寡是影響每月實領金額的最大關鍵。

(時報資訊)