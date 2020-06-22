國立故宮博物院南部院區現有多樣化親子設施。（取自故宮南院臉書／呂妍庭嘉義傳真）

交通部安心旅遊補助方案即將上路，國立故宮博物院南部院區也跟嘉義縣、市政府一起為民眾謀福利，自7月1日起至8月31日止，憑嘉義縣市「合法旅宿」住宿或訂房證明，就可在住宿當天或隔日，依住宿人數兌換故宮南院免費入場參觀券，拚觀光送很大！

故宮南院指出，後疫情時代，藝術療癒是最好消憂解悶方法，為此，故宮南院攜手嘉義縣市旅宿業，推出「住嘉義，免費遊南院」方案，藉此提升觀光旅遊的藝術品味，讓遊客到嘉義縣、市旅遊，悠閒體驗自然與人文趣味，為此，南院還特別調整開館時間，7月1日至8月30日，不分平、假日，一律延長開館到下午6點，讓遊客能暢遊南院。

故宮南院暑假將推出觀眾敲碗期待的「2020夏日親子藝術月」，搭配「多寶格─皇帝的百寶箱」展覽，設計實境解謎和密室脫逃等遊戲，其他像「翰墨空間」書畫展、「青銅饗宴」青銅器展，以及8月1日登場的「呼畢勒罕：清代活佛文物大展」，絕對讓遊客看得目不轉睛，加上水舞表演7月登場，無人機群飛展演逢假日夜晚就會在空中演出，2020的夏天，南院夜空十分精彩。

(中時 )