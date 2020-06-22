已經停工懸宕4年多的大巨蛋案，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，本報獨家掌握，遠雄集團已經完成一半以上的變更申請，近日內正積極補件，都發局近日內會正式發建照給遠雄集團，據了解，柯文哲今天也已將這項好消息提前告知給外商代表，代表大巨蛋終於可以正式復工，順利將「蛋」孵出。

本報求證台北市政府發言人黃瀞瑩，黃瀞瑩表示，目前公文程序都還在都發局，都發局尚未正式批准。但是黃瀞瑩強調，基本上遠雄集團目前正在進行的是變更設計申請，而且業已完成一半以上程序，市府希望遠雄繼續補件。

據了解，大巨蛋案拖延4年多，遠雄建設在今年6月初曾經表示，已跟北市府取得共識，大巨蛋有望今年8月復工，2021年底完工，最快2023年第1季可對外試營運，當時台北市長柯文哲強調，市府的態度「不刁難、不放水」，只要全部程序走完，就讓大巨蛋復工。

據了解，大巨蛋工程停工肇因遠雄建設有79處主要構造未按核准圖說施作，2015年遭北市府勒令停工，後續都審、環評、性能式審查一路周旋。

去年大巨蛋在都審會議中闖關成功，但是今年2月間的環委會中，因資料不夠齊全，包括開發現況照片、相關圖示及說明，還有綠地覆蓋率的具體作為、光害、交通、文化園區水池水位等，未予通過。今年3月再度審查時，環委會以附帶建議的方式直接過關。環差通過後，遠雄也期盼可以在6月底前就取得建造復工許可。

(中時電子報)