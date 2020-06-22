前副總統呂秀蓮今日於記者會前受訪回應，有關釣魚台主權的問題，最大的問題是，舊金山合約簽訂時，並沒有跟台灣列在一起處理，所以日本無條件返還的只有台灣跟澎湖，釣魚台的問題，找日本沒什麼用，要跟美國好好談。

呂秀蓮指出，歷史要看好幾個階段，不能一天到晚拿宋朝、明朝的歷史，就以此主張釣魚台是中國的領土。釣魚台最大的問題是，舊金山合約簽訂時沒有處理，所以日本無條件返還只有台灣跟澎湖，釣魚台還有日本底下的南西群島等等，都是屬於琉球的範圍，美國治理一陣子後，又移交給琉球，這段歷史不能跳過不談。

呂秀蓮認為，今天要處理釣魚台爭議，必須要跟美國好好談。此時跟日本講沒有道理，因為中國在馬關條約後，就把台灣相關主權給永久割讓給日本了，這不是日本的問題。奉勸大家回歸理性，把歷史研究清楚，不要各取所需，現在在這裡情緒化。這不能解決問題。

呂秀蓮說，蔡英文總統應該要求他的團隊好好研究以後，誠懇地向全民說明，整個歷史的來龍去脈。大家現在沒有搞清楚，因此造成很多紛擾。

呂秀蓮指出，過去戒嚴時代，歷史真相是執政的國民黨說了算，民進黨執政以後也選擇另外一邊他喜歡的，這就讓人覺得，今天最大的問題，是因為歷史沒有得到真相。

呂秀蓮說，台灣人民長年來都被統治者蒙騙，每個執政者都各取所需，年輕朋友也不能盲目愛國。釣魚台來龍去脈非常複雜，蔡英文總統不能迴避，身為國家領導人，應該好好面對歷史，研究清楚，到底我們還有沒有主權，坦誠地跟大家說清楚講明白。

(中時 )