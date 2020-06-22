「金門1＋1振興券」發放尚未定案，但研議資料卻已外流多日。（翻攝自網路平台）

金門縣府針對「振興券」發放作業，將於周三網路直播宣布。（縣府提供）

「金門1＋1振興券」發放尚未定案，但研議資料卻已外流，連日來引起鄉親熱烈討論，網路還傳出縣府將「收回」原定方案。縣府今（22）日澄清純屬謠言，強調大方向已敲定，只有執行細節尚需協調，一定會依照原方案執行。

日前，金門網路傳出1張縣府有關「振興券」的會議資料，內容是以14萬設籍居民為對象，7月 17日至19日持身分證正本及新台幣2000元領取價值4000元的「振興券」，預期最高可帶來產業消費額5.6億元。

網路轉傳後引起熱烈討論，有人質疑為何不直接發現金，還要學中央要老百姓掏錢來買？也有人批評搞這種沒用，還不如想辦法重啟「小三通」比較實在，讓一場美事因為提前曝光，而在網路上搞得烏煙瘴氣。

網路甚至還傳出因為公文外洩，縣府將「收回」原定推出的「振興券」方案一事，逼得縣府在今天緊急澄清，強調「1＋1振興券」大致政策方向已定，僅有少部分事宜尚需協調，縣府仍會依原方案執行，發放細節及相關規定皆以本周3記者會宣布內容及縣府新聞稿為主。

至於會議資料外流一事，縣府也說明依據《文書處理手冊》第76條規定：「各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏」，及「文書之處理，不得隨意散置或出示他人」縣府已針對20日於網路及社群媒體散布振興券實施計畫的部分內容，導致政策訊息遭到曲解傳佈，美意大打折扣一事，已介入調查並將依規定處理。

(中時 )