市長盧秀燕指出，環保局仍相當努力處理垃圾問題，採用打包分選等方式做好暫置垃圾管理。（陳世宗攝）

台中市因應明年文山廠整建工程，日前祭出要求清運業者垃圾減量共體時艱，造成許多亂象。市議員楊正中22日指出，市府應積極評估垃圾多元去化管道，並以雲林縣將垃圾製成燃料棒經驗為例，解決台中市的垃圾問題。環保局強調，將採用打包分選等方式，做好暫置垃圾管理。

楊正中表示，台中市從107年起垃圾進廠量大於焚化量，文山焚化爐已使用24年達除役年限，加上后里、烏日焚化廠也已使用16年以上，3座焚化爐設備老舊，焚化量也逐年降載，汰舊換新勢在必行；垃圾危機迫在眉睫，民生問題不解決，這把火遲早會燒到市府。

楊正中說，目前環保局因應策略就是要求民間清運業者「垃圾減量」15％，結果造成清運費用漲價，甚至是棄單等問題。建議市府化危機為轉機，超前部署規畫，由市長親上火線，呼籲市民共體時艱，做好垃圾分類；環保局因應焚化爐降載，也應規畫垃圾多元去化解決方案。

楊正中指出，雲林縣也是垃圾問題相當嚴重縣市之一，過去常拜託有焚化爐的縣市幫忙代處理。雲林去年推動「MT計畫」，亦即將垃圾製造成燃料棒（簡稱RDF），製成品並以每噸1950元的價格，賣給台塑六輕混在燃煤當燃料燒；環保局應仔細了解及評估，如果可行，將為台中市的垃圾處理去化闢一條新的道路。

市長盧秀燕說，台灣地狹人稠，垃圾處理對每個縣市來說都是危機，台中人口成長導致垃圾量持續成長，3座焚化廠108年處理量也略高於107年，但面對焚化廠設備能量逐年下降，環保局仍相當努力處理垃圾問題，採用打包分選等方式做好暫置垃圾管理。

環保局表示，該局已持續宣導民眾落實垃圾減量及分類工作，以減輕台中3座焚化廠處理負荷；另為確保台中各社區住宅大樓生活垃圾收運問題無虞，環保局呼籲市民做好資源回收、垃圾減量，為環境一同努力。

(中時 )