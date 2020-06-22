如果你的人生只能投資20次，你還會隨意出手嗎？讓我們來看看華倫‧巴菲特的棒球投資哲學理念。

我們不需要去了解所有的產業

反推來說，我們必須去精熟自己熟悉的產業即可！因為我們的能力有限，做自己能力圈內的事情，比想辦法樣樣精通還要好！在這的說法有點像是日本的「匠人」(職人)精神！

巴菲特引述了他在1991年第一次遇到比爾蓋茲時的對話

蓋茲：「你該給自己買一台電腦」

巴菲特：「為什麼？」

蓋茲：「你可以用電腦計算所得稅」

巴菲特：「我沒有任何收入，波克夏公司又不分股息」

蓋茲：「那麼，你也可以用來管理你的股票組合」

巴菲特：「但我只有一檔股票」

蓋茲：「電腦將會改變一切」

巴菲特：「那麼，電腦會改變人們嚼口香糖的習慣嗎？」

蓋茲想了想：「大概不會吧！」

巴菲特：「那麼電腦會改變人們吃什麼口味的口香糖嗎？」

蓋茲：「也不會吧！」

巴菲特：「那我繼續嚼我的口香糖！你繼續做你的電腦吧！」

我們不需要去了解所有的產業，因為世界上有太多的產業，有太多我們不了解的產業，但是賺錢的機會有成千上萬個，巴菲特說他瞭解美國銀行的運作，這是巴菲特能了解的，投資美國銀行能讓他自己知道「勝算」有多少！

你呢？你投資的產業，或是存股標的，你都有足夠的了解嗎？

巴菲特的棒球投資理論

美國大聯盟球員-泰德•威廉斯有一本著作「擊球的科學」，在那本書中有一張教人揮棒的圖表，他將擊球區劃分成77格，每一格大約都是一顆棒球的大小，然後他說：「如果我只在球飛進理想區域時才揮棒，那麼平均擊球率可達0.400，但如果球落在角落時我也揮棒，即使球還是在好球帶內，那平均擊球率就會下降到0.230」

泰德所說的打擊的秘訣就是「等待好打的球」！

巴菲特引述泰德的棒球理論在投資中：「人們可以把微軟的球丟向我，或是通用汽車的球丟向我，我選擇不揮棒，就算是好球，在投資界中，我也不會被三振！只有在我揮棒且我沒有擊中球的狀態下，我才會出局」

所以巴菲特教導了我們，投資不是處於「一直揮棒」的狀態，而是要先了解你要投資的產業，且等待「合理的價格」，才出手！等出手了之後，如果擊中了，很好！如果沒有，也沒關係！

所以，寧可少賺，也不賠錢的思維就是從這延伸！(但千萬別把少賺當成是賠錢呀！-心態要正確)

最近2020年5月份巴菲特賣出手中航空持股後，一直被很多人笑傻，但巴菲特就是執行了棒球理論，目前航空股的確業績不好，不在好球帶內，雖然股價狂漲，但那並不是一個好的擊球點，為什麼要努力投資(揮棒)呢？且不揮棒就沒有賠錢(雖然有很多人認為少賺=賠錢)，但是對於巴菲特來說，他也正在等待下次好球帶出現時，好好重砲(大資金)一擊不是嗎？

補：對於悟天來說，我的棒球好球框就是SOP倍數表，進入範圍了我就打，至於打了之後是什麼結果，悟天認為股市是隨機漫步，就跟打者把球打擊出去，也不可能每一次都是安打，但是在相對合理的倍數內買進，獲利的機率也會隨之大增！

最錯誤的認知

巴菲特說，最錯誤的認知就在於你認為你自己必須了解所有的產業！但其實你只需要了解其中幾個就好，所以你不需要擔心你不了解的事物，如果你了解了一些正在崛起的事物且眼光獨到又加以投資(例如亞馬遜)，巴菲特說他會十分佩服，但巴菲特也說自己不是能早早預料到，成功的就一定是亞馬遜而不是其他的人或公司呢？巴菲特坦承自己做不到！但幸運的是，巴菲特認為自己也不需要做到這一點，他不用強迫自己弄懂亞馬遜的業務。

巴菲特說自己很了解美國銀行的運作，很了解可口可樂的業務，可能你所了解的產業和我所了解的產業大相逕庭，你可能比我了解近幾年新興起的產業，而就足以讓你十分富有，就算你只了解幾個產業以及他的未來！

所以悟天會認為，做自己能力圈內能做的投資就是最好的投資！

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結論

悟天的SOP倍數表也是在「好球帶」時揮棒，SOP倍數表提供了一個「確認好球帶」的參考方式！讓悟天在2015年存股以來，獲利約100%，平均年報酬20%。且這次新冠肺炎股災，也因為SOP倍數表讓悟天在這次股災前因為「倍數過高」而調節持股，閃避了大跌段的跌幅，而在0319時SOP倍數也顯示很多檔股票都進入合理買進區，悟天也在04/14附近大量買股，以第一金的股數來計算，這次股災一來一往讓悟天在相同的成本下多了約44張第一金。

利用SOP倍數表可以讓悟天免卻大漲時貪婪的慾望，下跌時恐懼的心理，一切照「表」操課！紀律執行！好球來時要努力揮棒，壞球來時要能夠忍住！真正落實不看盤投資術，存股就是這麼輕鬆簡單！悟天只有等股價進入好球帶時，我才會用力揮棒！你呢？你是怎麼做存股投資的呢？

圖文/孫悟天授權提供

***這裡必須做個澄清點，因為不知道為什麼？有許多人以訛傳訛說悟天在3月份股災時賣股賣在最低檔，這裡澄清一下，悟天是賣在02/25的23.8元150張第一金！(趁現在第一金從股災後都沒有回到23.8元以前PO文，否則不知道又會被怎麼以訛傳訛的宣傳了)甚至還有不知道怎麼傳的變成悟天賣股賣在0319最低點的17.2元(拜託！在17.2元時，SOP倍數表第一金在-1倍，我買都來不及了，又怎麼會賣呢？)

圖文/孫悟天授權提供

圖文/孫悟天授權提供

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警語：

悟天並非投顧老師，純粹跟大家分享用悟天自己利用存股買賣SOP流程所設定出的倍數心得，但最終股價表現還是以現況為主，悟天無法預判股價的高低點，因此請讀者自行分配好資金狀態以及審慎評估操作！SOP倍數只能做為參考值！悟天的線上課程以「個人存股心得」分享以及「研究紀錄」為主，不炒作特定股票、不意圖拉抬或壓低股票的價格，或與他人通謀，以約定的價格於自己出售或購入時，讓股友同時為相對行為；也不意圖影響市場股價或散布不實資料也無推介特定股票以及特定價位買賣價位之用意，希望讀者能藉由悟天存股的心得分享，找出屬於自己買賣金控股的SOP流程，投資前請獨立思考、審慎評估！過去悟天的經驗不能保證投資人一定可以獲利，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，悟天無法為投資人績效負責。

※本文由PressPlay專欄作家孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)