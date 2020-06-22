日本沖繩縣石垣市議會通過將釣魚台改名登野城尖閣，國民黨今天開記者會譴責日本，國民黨主席江啟臣批評國安團隊完全失職，這個案件消息傳出已經好幾個禮拜，都無法避免。江啟臣也邀請蔡英文總統一起出海護主權，朝野黨團一起去釣魚台。

江啟臣說，對於釣魚台主權，蔡政府應該要硬起來，改名通過等於我國對日外交完全失敗，整個改名的消息已經傳出來好幾個禮拜，國民黨也開了多場記者會，還是完全無法避免。蔡總統對此應該向日本表達抗議，並召回駐日代表謝長廷，因為他明顯失職，必要時也應該撤換。

國民黨團書記長蔣萬安表示，國民黨態度很清楚，就是主權寸步不讓，對日本表達強烈譴責跟抗議，反觀蔡政府軟弱毫無作為，謝長廷說表達嚴正立場跟關切，為何「抗議」兩個字不敢說出口？

國民黨團總召林為洲說，當主權被日本侵犯時，總統府下午還要開監委提名記者會，顯然民進黨是忙著酬庸分官，棄主權於不顧。領土爭議是很嚴重的，最近發生大量死傷的中印邊界，就因為一個虛線都差點進入準戰爭狀態，代表國家主權的重要性，寸土都不能讓。

林為洲批評，回想當傳出日本地方議會要給釣魚台改名，至今從總統府、外交部、駐日代表處，一次正式記者會都沒有開，都只是發聲明，還講得軟趴趴的。國民黨團將要求臨時會朝野共同發表聲明，譴責日本侵犯中華民國主權，也呼籲朝野政黨一起出海護主權。

(中時 )