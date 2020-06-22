亞洲水泥公司為花蓮新城山礦場與當地玻士岸部落居民的爭議化解再跨出一大步，今（6／22）日對外宣示，將主動依據原住民族基法第21條的精神，以最大的誠意與善意，與部落展開諮商程序，力求與部落居民「共存共榮」。

儘管現行礦業法並未規定開採中的礦場必須踐行原住民部落諮商，相關議題及踐行的時點，目前也仍存有法律上的爭議，國際投資人及國內相關產業均深恐此不確定狀態，會影響投資意願。但亞泥公司基於企業社會責任，設身處地站在部落居民的立場思考，兩年來，除了積極與政府、部落進行「三方會談」外，並已確實做好礦場安全、水保、環保等措施，持續加強敦親睦鄰，達到「礦場安全無虞」、「部落永續發展」等目標，如今更主動釋出更大的善意，將本諸原基法21條的精神，透過諮商程序，與玻士岸部落族人共同協商。

亞泥深知部落居民對礦場安全的重視，也考量到面對極端氣候可能帶來的潛在災害，因此，除了已建置完善的環保、水保及礦場安全系統外，也全力配合主管機關依法定期監督與檢查，更主動實施多項安全評估與監測作業，並將相關資訊及數據透明公開，以確保礦場安全無虞。

亞泥再次強調礦場與部落的安全，是亞泥過去、現在與未來最重要的使命。亞泥期盼未來與玻士岸部落所進行的諮商程序，能夠成為尊重原住民族的典範案例，亞泥也將積極配合政府政策，繼續貢獻台灣經濟發展、致力環境保護與推動循環經濟，以善盡企業社會責任，使環境保護與經濟發展並行不悖，共創政府、部落、勞工、企業多贏局面。

(旺報 )