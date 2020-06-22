新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─個人清潔與保養用品製作班」近日結業。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─個人清潔與保養用品製作班」第01期近日結業，26位學員們學得調配適合各式膚質與狀態的客製化產品，提升以第2專長就業的機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的26位學員，都至少完成54小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的「個人清潔與保養用品製作班」，課程內容是讓學員認識何謂界面活性劑及其類型與用途，進而了解如何運用在家用清潔產品、身體清潔產品臉部保養品、身體保養乳液、髮用品等。

另，也指導學員們分辨市售商品與自製產品的差異，認識多元材料並自行撰寫各式配方，同時能恰當實際操作，做出不失敗的產品。

學員結業後，可以調配適合各式膚質與狀態的客製化產品，未來可用於第2專長或創業能力的養成。

(中時 )