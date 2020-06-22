衛福部長陳時中日前拋出健保保費明年調漲震憾彈。行政院發言人丁怡銘表示，相關問題陳時中與蘇揆都有溝通；蘇揆有交待，健保要永續經營，要從制度整體的財源面、支出面去盤點，但現在不是還未規劃就一步跳到要漲健保費。

丁怡銘說，衛福部長陳時中是想在完成相關規劃後列為議案，政院不是不要討論相關問題，而是在規劃後列為必需討論的東西。但討論的方式不是「現在就是要漲了」，因為健保的財務來源有好幾種，支出的面向也有好幾種，不需要馬上進入「因為錢不夠就是要漲」的階段。

他說，針對健保永續經營，衛福部與行政院基調一致，陳時中也跟蘇揆有充分溝通，就是要先把財務面做好規劃，再來想下一步要怎麼做，現在規劃都還沒有出來，不可能一步就跳到要漲健保費。

丁怡銘也說，陳時中的說法是預期性，也就是除了開源、節流外，漲健保費也是一種方法，相關規劃衛福部在盤點後將報給行政院，並舉行跨部會會議討論，屆時蘇揆也會聽取相關討論內容。

(中時 )