日本東芝公司周一宣布擬出售對快閃記憶體晶片公司鎧俠控股（Kioxia Holdings）的40.2%持股，且處分資產之淨收益大部分將返還股東。

周一東芝公司股價收漲5.05%。

全球第二大快閃記憶體公司鎧俠控股前身為東芝記憶體控股公司，於2019年10月更名。東芝在聲明中未披露出售鎧俠持股的相關細節，但知情人士上周六透露東芝計畫逐步出脫持股，在鎧俠今年晚些時候股票上市後展開售股程序。

日媒此前曾報導鎧俠上市估值可能約達320億美元。東芝在2018年將這個快閃記憶體晶片事業以180億美元賣給以貝恩資本為首的企業團體，而交易條件包括收購鎧俠40.2%持股。

東芝亦宣布收到兩個有關新董事會成員的提案，但都遭到公司反對。其中一個由持股15%的最大股東Effissimo Capital Management提出，要求東芝選擇一位Effissimo的共同創始人與另外兩人做為外部董事。另外一個提案出自於3D Opportunity Master Fund，建議選擇該公司提名的兩位候選人。東芝對此兩案表示，公司已經提名的董事會是由各領域精英人士組成，並將確保董事會具有適當的多元性。

(時報資訊)