永豐餘（1907）今（22）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股0.7元。展望後市，面對全球景氣及新冠肺炎疫情態勢不明，董事長何奕達坦言第三季將是最挑戰的一季，若能順利挺過，則第四季旺季可望相當強健，對下半年審慎樂觀看待。

永豐餘2019年合併營收747.6億元，年減2.2％，仍創歷史次高。毛利率16.8％、營益率4％，優於前年15.29％、3.09％。歸屬母公司稅後淨利22.85億元，年增達58.73％，每股盈餘（EPS）1.38元，雙創2012年以來近7年高點。

何奕達表示，2019年國際貿易衝突不斷，加上供應鏈轉移帶來的不確定性，全球經濟成長率跌至2007年金融危機後的最低點。不過，永豐餘投資各事業深耕不同領域多年，在逆境中奮力拚搏，整體表現仍有所斬獲，整體獲利仍逆勢攀上近年高點。

展望今年，面對新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，何奕達表示，永豐餘投控受惠投資組合關係，上半年營運表現很幸運的均符合去年設立目標，在此不明朗的經濟前景下算相當不容易，但也坦言對下半年展望亦相當不明朗。

何奕達表示，台灣目前優勢是疫情控制得宜，經濟活動仍維持正常，但全球其他地區狀況並不樂觀，許多國家目前透過紓困措施「打強心針」支撐，未來結束後還能否正常運作仍是未知數，若全球經濟狀況都不好，台灣也很難獨善其身。

何奕達對下半年營運審慎樂觀看待，但指出第三季是最具挑戰的一季，因為解封後的恢復狀況將逐步顯現，沒有人能預期會發生什麼事。若第三季撐過，在報復性需求顯現下，第四季旺季自然會非常強健，仍續觀察整體經濟及疫情發展狀況。

(時報資訊)