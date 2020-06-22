中鋼(2002)公布自結營運結果，109年5月仍虧損，自結單月合併稅前淨損5.34億元，比4月合併稅前虧損4.93億元增8%，比去年同期則轉虧。中鋼前5月每股合併稅前淨損約0.23元，比去年同期轉虧。

第二季鋼市疲弱，隨著銷量減少，中鋼5月營收下滑，單月合併營收232.57億元，月減9%；5月自家碳鋼銷售量為73.04萬公噸，比3月85.75減少逾12萬噸；單月營業淨損月增79%至3.67億元，業外亦不利；5月合併稅前淨損5.34億元，為自去年11月以來，連續第七個月虧損，單月自結每股合併淨損約為0.03元。

因今年以來鋼市持續不振，鋼價走跌，中鋼2020年1~5月自結合併營收1266.1億元，年減22%；受到鐵礦石等原料行情仍在高檔，自結前5月營業淨損29.51億元，比去年同期營業淨利95億元轉虧；前5月自結合併稅前虧損35.94億元，比去年同期的賺90.56億元轉虧。中鋼前5月每股合併稅前淨損約0.23元。

今年第一季鋼市不振；中鋼首季稅後淨損歸屬於母公司業主22.55億元，每股淨損0.15元，為連續第二季呈虧損。

中鋼今年第一季內銷鋼價跌約3%，整體營收下滑，且成本價格居高不下，營運續虧。第二季受到疫情影響，鋼價4月小漲，5月回跌，6月鋼價跌幅擴大，對營運仍不利。

中鋼董事長翁朝棟於上周四股東會後表示，目前各鋼廠陸續減產控制供給面，以及原料行情居高不下支撐鋼價，加上疫情逐步趨緩將帶動汽車、機械等鋼鐵下游產業逐步回暖，估計6月將是鋼價停損點，中鋼在7、8月鋼價均調漲，第四季迎旺季期望營運可轉盈。

中鋼董事長翁朝棟表示，今年以來的最大問題在於鋼價過低，不過6月將是一個價格停損點，第三季隨著鋼價、需求慢慢回溫，估計公司最快9月可轉盈，第四季伴隨著傳統旺季，加上各國大力紓困、刺激需求，國內則有台商回流、離岸風電加持，獲利表現有望進一步成長，恢復過往水準。

(時報資訊)