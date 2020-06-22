端午倒數、市場保守。週一台股狹盤，蘋概三雄同步走弱；但同為權值股的聯發科(2454)近來獲外資肯定，最高目標價喊到700元，受此激勵股價創576元十年來新高，市值衝破9,000億元。生醫仍是市場吸金機，營建發功上揚，二大主力穩住台股守高檔。盤面上，明基醫(4116)、杏輝(1734)、台微體(4152)、中天(4128)、廣明(6188)、訊聯(1784)等漲停，其中多數為生醫股，據統計至上周五生技百元股會員已有25檔，更有6檔股價超過200元，可先粉絲人氣不退。終場台股收漲23.07點，為11572.93點。今日外資(不含外資自營商)買超23.6425億元，投信買超3.4518億元，自營商買超4.4762億元，三大法人買超31.57億元。

營建股漲幅一馬當先，其中又以高雄概念股最為吃香，深耕高雄的欣巴巴(9906)今日漲停，京城(2524)除了有高雄題材加上今啟動庫藏股，也登上漲停板。此外在南台灣推案的太子(2511)也有資金追價，漲幅達半根漲停板。塑膠類股漲幅居次，台達化(1309)步入下半年旺季，ABS需求與家電類銷售有望增溫助營運上揚，雖然外資由買轉賣，但測試14.3元附近有守，多方信心大增，今日放手上攻以漲停板作收，亞聚(1308)、台苯(1310)、華夏(1305)、聯成(1313)、台聚(1304)收盤漲幅皆超過2%，台塑(1301)、台化(1326)、南亞(1303)也有1%左右的漲幅，塑膠類股指數上漲1.09%，位居漲幅榜第二。

除權息旺季，市場張大眼關注除權息個股表現，美食-KY(2723)股東常會通過配息3元，今進行除息交易，由於股價仍位處歷史低檔，加上後市營運可望逐步回升，美食開盤14分鐘即填息達陣，終場收103元，上漲近2%。台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今(22)日除息0.5元，開盤參考價15.7元，股價開高漲0.1元為15.8元，順利邁向填息，隨後一路走高突破16元，並收在今日最高點16.05元。先前因經營權吵翻天的友訊(2332)，最終由台鋼集團拿下經營權，一切塵埃落定，友訊早盤即攻上漲停鎖到收盤，顯示市場看好李中旺重新回鍋友訊董事長，有助後市發展反轉營運，大力買進。

端午長假前台股高檔狹幅整理，由於本周僅3個交易日，防範長假前賣壓將相對沈重，展望6月下旬，因基本面不變，台股維持向上狹幅整理格局，只是指數上檔面臨年初高峰的12197點與12186點反壓，加上萬二心理關卡也待克服，短線先在高檔且戰且走。端午過後將進入第三季，操作上以科技類股為主，搭配少數傳產與生技醫療產業中具利基的績優股，可多關注半導體（IC設計、晶圓代工）、被動元件、生技、雲端伺服器、PCB、光學、蘋果供應鏈、自動化、醫療保健、高現金股息等相關族群。

(時報資訊)