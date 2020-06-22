大陸國家郵政局統計，5月快遞業務量完成73.8億件，年增率達到41％，快遞業務收入年增25％，凸顯快遞業在疫情後期逆勢增長，業務量增速超40％，創2018年2月以來新高，今年快遞業務收入有望超8600億元人民幣。有相關專家認為，時令農產品集中上市、電商直播熱潮以及年中促銷活動，是推動快遞業務創新高的重要原因。

據《人民日報》海外版引述業內人士指出，當前大陸消費模式正加速轉型，疫情防控期間蓄積的大量消費需求在線上釋放，快遞業發展動能進一步增強。隨著快遞網路覆蓋率不斷提升，服務品質不斷優化，投遞方式日益多元，網路消費的體驗也大幅提升。

因此，為應對年中電商促銷活動帶來的物流高峰，快遞物流業也是各顯神通，紛紛採取多種措施。據順豐速運相關負責人介紹，為保障業務高峰期的服務，順豐通過智慧倉儲、智慧終端機、智慧語音、智慧地圖等科技手段，實施全流程智慧化管理和即時監控，提高運營效率與品質。

而申通快遞則推出年中促銷預售極速達專案，從3月起開始籌備，大促期間，預售訂單的下沉中心集中設置在山東、河南、湖南、四川、重慶等地。據該專案負責人透露，通過預售極速達，6月1日尾款支付後的訂單，次日達簽收率可達到96％。

(旺報 )