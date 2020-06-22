新竹縣社區規畫師成果展，22日在新豐鄉新豐公園推出「亮眼實地展」，介紹到25個社區30個亮眼。（羅浚濱攝）

新竹縣社區規畫師成果展又來囉！今年配合防疫將以往集中展出「化整方零」，22日在新豐鄉新豐公園推出「亮眼實地展」，介紹到25個社區30個亮眼，民眾只要參觀5個以上就可到13個「社規師之友店」兌換禮物，並參加「集章送好禮」活動。

配合行政院所推動的「地方創生」，特別以「邁向地方創生的心聚點」為主題，希望將新竹縣社規師累積多年空間改造能量，應用到地方創生，逐步為新竹縣的人口逐步外流的農村，更多機會，注入更多活力。

副縣長陳見賢表示，新竹縣從2012年起引進社區規畫迄今共有536位，創造228個點亮，希望以後各村里或社區改造，都能與社規師給合將地方元素納入，共同打造有想法和創意的生活環境。

交旅處長游志祥表示，今年社規師成果展共有25個社區30個亮點參展，民眾到亮點參觀並現場集章，凡集滿5個社區就有好禮可拿，集滿10個章28日閉幕當天可參加抽獎活動，最大獎可獲變頻冷氣喔！

另外，即日到27日有線上數位展暨票選活動，邀請民眾線上看展，每人可投3票，票選最受歡迎亮點，每天下午2到6時，各亮點都有安排社規師現場導覽解，為鼓勵民眾端午連假可鎖定不同鄉鎮遊玩，順便就近集章，22至27日舉辦鄉鎮搖擺日，規畫系列手做小活動。

(中時 )