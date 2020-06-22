2020年是所謂的5G元年，5G技術為超越傳統人對人連接的連網世界帶來極大希望，透過更大的效能與頻寬提升、更低的遲延與更多的連接數量，讓沉浸式體驗、智慧城市等許多未能想像到的領域，5G技術將開啟多項應用的大門。由各國知名電信營運商成立了ORAN聯盟，主要推動5G開放網路架構，希望建構標準化之虛擬、開放、雲端化硬體平台，讓硬體升級與建構可以更加靈活，並藉由軟體技術來達到客製化、差異化的電信服務。富邦證券表示，在Open RAN的架構下，基地台內部不同的組件可以由眾多不同的廠商來供應，可望打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面，相關資通訊設備製造產業值得投資人關注。

開放網路架構，英文的名稱為OPEN RAN或簡稱O-RAN，所謂的RAN就是無線接取網路 (Radio Access Network)，在行動網路通訊的架構中扮演連接電信業者核心網路與消費者用戶端設備的功能。

RAN最早期是傳統一體式的架構，過去3G時代，電信產業大多向易利信和Nokia等大廠採購整套的專用無線網路接取設備及服務，到了4G，RAN則開始演變成不同的單元(基頻、射頻、供電、控制)所組建而成，雖然提高了布建網路的效率，但由於仍是各電信設備廠的專用設備，成本依舊相當高貴。而5G屬於高頻率的訊號，訊號傳輸距離要比4G來得短，必須要增建更多的基地台來提升5G的覆蓋率，使得5G時代基地台的密度可能達到4G時代的三倍以上。

富邦證券表示，若按照4G時代架構去佈建基地台，建構成本必然會大幅增加，因此，電信營運商要求開放無線接取網路RAN的介面，建構標準化之虛擬、開放、雲端化硬體平台，讓硬體升級與建構可以更加靈活，並藉由軟體技術來達到客製化、差異化的電信服務，所以對開放式無線接取網路OPEN RAN的需求也就應運而生。

在5G時代由於軟體定義網路(SDN)與網路功能虛擬化(NFV)等技術的進步，電信業者已經能夠以通用的x86伺服器或是工業電腦搭配具有無線訊號基頻處理(BBU)能力的軟體，來取代原本昂貴的基頻處理(BBU)硬體設備。因此，電信商在建置網路通訊設備時可以不受限於單一電信設備商，增加通用資通訊應體設備在RAN架構的比重，不僅可以降低網路架構建置成本，也大大提升了建構網路的彈性。

由各國知名的電信營運商成立了ORAN聯盟開始推動Open RAN架構，成立至今已有23個電信業者參與，成員包括美國前三大電信商AT&T、Verizon、T-Mobile、歐洲的Vodafone、德國電信、Orange，中國及日本的前三大電信商，韓國最大的SK電信、東南亞的新加坡電信，以及台灣的中華電信等。在資通訊廠商部份，包含微軟、IBM、DELL、三星、高通、英特爾、ARM，甚至連電信設備大廠NOKIA及易利信都加入，其影響力可見一斑。

富邦證券表示，通訊設備由封閉系統轉往開放架構發展，是無法阻擋的潮流，主要的原因在於未來5G以及IoT應用百花齊放的時代，現今單一廠商開發的系統，在添加新功能與變更現有功能需要花費更長的開發週期，並且單一廠商所能提供的彈性與多元性，難以符合未來跨產業、各種不同應用場景的需求。此外進入5G時代，工業物聯網也有機會以企業專網的型態發展，這種客製化程度高的5G網路，亦會是未來OPEN RAN發展的機會，OPEN RAN架構將可望改變電信設備產業的生態。

(工商 )