在新 iPhone (或稱 iPhone 12 系列)之前，預料三星 Galaxy Note 20 系列將會搶先亮相，因此近期相關消息也層出不窮。繼螢幕更新率、機身顏色、尺寸、處理器等相關規格曝光後，可搭配使用的保護殼也提前曝光，展示了相當類似於 Galaxy S20 系列的相機模組風格，升級幅度預料十分巨大。

根據《新浪科技》報導，疑似屬於三星 Galaxy Note 20 系列的保護殼已提前曝光。從兩款(Note 20以及Note 20+)保護殼的對比照來看，彷彿是 Galaxy S20+ 以及 Galaxy S20 Ultra 的既視感。對比 2019 年 Galaxy Note 10 以及 Galaxy Note 10+ 背面機身的照片，很明顯在主相機的升級幅度相當大。

據傳是三星 Galaxy Note 20 以及 Note 20+ 的保護殼。(摘自新浪科技)

三星Galaxy Note 10+星環白以及Galaxy Note 10星環銀實機。（黃慧雯攝）

據了解，Galaxy Note 20 以及 Galaxy Note 20+(有一說可能被稱之為 Galaxy Note 20 Ultra) 可能各別採用 6.7吋、6.9 吋螢幕。其中很可能僅有高階款式支援 120Hz 螢幕更新率，也繼承 Galaxy S20 Ultra 的 1 億畫素主相機。換句話說，Galaxy Note 20 系列中的兩款機種，今年在規格上的差距可能比 Note 10 系列更大。

另外，在此之前《Galaxy Club》網站率先報導了三星 Galaxy Note 20 系列的可能機身顏色。據了解，Galaxy Note 20 或許將推出灰色、銅色、綠色款式；而 Galaxy Note 20+ 則預計有黑色與銅色款。報導指出，三星針對 Galaxy Note 20 系列有比較不同的機身顏色取向，有可能是因為他們想要藉此跟 Galaxy S20 系列更明顯區別開來，更有辨識度。

外界預料三星有可能在八月份發表 Galaxy Note 20 系列新機。原本預期有望同台亮相的可折疊螢幕機種，則有傳聞指出因為 UTG 原料缺乏，所以可能會延後發表。不僅如此，有報導點出微軟有意搶在三星之前推出雙螢幕手機 Surface Duo。以此推敲，7 月很可能就將開啟下半年新手機的發表序幕，令人十分期待。

(科技)