109學年度指定科目考試訂於7月3日至5日舉行，大考中心今天公布試場分配表，各分區於考試當天將提早半小時開放，於上午7時開始量體溫。

大學入學考試中心新聞稿指出，今年指考共有4萬3753人報名，安排於29個考區、51個分區、1290個試場舉行，試場分配表已公布於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw/），並提供電話語音查詢（02-23643677）。

大考中心表示，各考場（分區）開始考試的前一天下午3時至5時，開放試場提供考生查看，每間試場均會於考前完成消毒，因此不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排，而考生與家長進入分區時，均須配合量體溫並配戴口罩，經量測發燒時不得進考場。

考試當日，考生進入分區時，須出示大考中心發送的入場識別證及應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、護照或居留證等其中之一），並配合戴口罩、量測體溫；未帶入場識別證的考生，可至指定地點由試務人員確認身分後補發。

大考中心表示，因應量體溫措施，各分區考試當天將比以往提早30分鐘開放，於上午7時開始量體溫，試場分配表同時也註明各分區量溫檢測站的地點，請考生盡量提早出門，以避開入場時的人群聚集。

大考中心也提醒，考生除了詳閱應試試場規則與違規處理辦法，也應遵循新增的防疫措施與相關規定。考生進試場就座前，應取下穿戴式裝置，並將手機完全關機且放置於臨時置物區，考試開始鈴響後，如發現手機未完全關機，將視使用情節輕重而處罰，最重可扣減該科全部成績。

(中時電子報)