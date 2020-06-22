端節將近，頭份分局蓬萊所因知轄區多戶弱勢家庭，因先前防疫關係影響工作收入，於是偕同蓬萊村長潘三妹、頭份市漸老逢春社，贈送民生物資給弱勢家庭，獲得村民感激。

頭份分局蓬萊所所長林振民，因知轄內居民因疫情影響生計，加上端午節即將到來，於是偕同蓬萊村長潘三妹及頭份市市漸老逢春社，利用21日周日休假，前往轄內弱勢家庭住處發放生活物資。

林振民表示，南庄鄉蓬萊村部分居民仰賴打零工維生，近來因新冠肺炎疫情影響，減少許多工作機會，又因居住偏遠山區，購買物資十分不便，造成生活艱困許多，蓬萊所員警在執行勤區查察勤務，關心轄內居民時發現此現狀，返所後向他回報。

林振民獲悉後即聯繫蓬萊村村長潘三妹，潘三妹二話不說，馬上答應運用地區發展協會捐助的物資協助居民，並與頭份分局副分局長張進基結合頭份市「漸老逢春社」多名熱心志工，於21日上午前往轄內急需協助民眾住處，發放生活物資，受助民眾都十分感激。

(中時 )