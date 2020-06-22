端午4天連假防堵車，蘆竹警分局預先規畫交通疏導勤務，請用路人多加注意，並遵從員警指揮管制。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

端午4天連假防堵車，蘆竹警分局預先規畫交通疏導勤務，請用路人多加注意，並遵從員警指揮管制。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

端午4天連假防堵車，蘆竹警分局預先規畫交通疏導勤務，請用路人多加注意，並遵從員警指揮管制。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

本周四就是連續4天的端午假期，在國外疫情未減緩前，民眾只能選擇國內旅遊，預估將湧現大批人潮，蘆竹警分局提醒，南崁交流道「南向」入口匝道將自25日(四)7時至12時實施高乘載，轄區重要道路也預先規畫疏導，呼籲用路人配合指揮。

蘆竹警分局指出，連假期間，國1內湖至頭份及國3木柵至香山等路段的各交流道「南向」入口匝道，將於6月25日(四)7時至12時實施「高乘載管制」，「小型車未滿3人」請勿駛入國道，另外大客車、計程車(含多元化計程車)、持有身心障礙證明或孕婦證明的小型車、制式油罐車、郵務車、垃圾車、救護車輛(救護車、拖救車、工程車、消防車)、持有記者證的新聞採訪車、貼有高速公路高乘載管制通行證的車輛及警備車等，則不受管制。

警方也指出，預期蘆竹區各重要聯外道路、交流道及知名觀光遊憩景點，將出現大批返鄉及出遊車潮，像是五酒桶山、台茂購物中心、好市多等，蘆竹警分局已依據交通狀況並衡量轄區特性，預先規畫交通疏導勤務，請用路人多加注意，並遵從員警指揮管制，配合疏導管制措施，一同維持交通順暢與安全。

(中時 )