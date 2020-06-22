大陸BOSS直聘研究院最新數據顯示，2020年上半年電商的帶貨主播的平均月薪為1萬1220元（人民幣，下同），但帶貨主播收入兩極分化現象嚴重，大型MCN機構主播的收入顯著拉高平均值，但有71％的主播月薪收入在1萬元以下，且每天工作10至12個小時是生活常態。

以地區來看，今年上半年，杭州、廣州和深圳領跑「帶貨經濟」發展，無論是職缺需求量還是求職者最嚮往的目的地，這3個城市均位居前3名。

此外，根據中新經緯引述BOSS直聘研究院數據顯示，電商購物節的時間點對短期內的人才需求量有顯著影響。「618」期間，帶貨主播和直播運營兩大崗位的需求量高達去年同期的11.6倍，其中直播營運的職缺人才更為緊缺。

該報告指出，2020年以來大批求職者湧入「帶貨經濟」領域，上半年人才規模增速達到2019年同期的2.4倍。而上半年希望進入直播帶貨領域的求職者平均工作經驗有明顯提高，擁有3年以上工作經驗的人才比例為56.5％，年增率達到11.5個百分點。

另根據BOSS直聘研究院數據指出，在企業招聘需求量最大、求職者最嚮往的前10個城市中有7個重疊，分別為杭州、廣州、深圳、北京、上海、成都和長沙。其中北京以微弱的優勢超過上海，成為上半年直播帶貨領域平均招聘薪資最高的城市，求職者平均期望薪資達1萬3304元。

(旺報 )