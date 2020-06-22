監察院人事案引發風波，原定接任副院長的國民黨籍前台東縣長黃健庭，20日在臉書拋出震撼彈，除了宣布婉拒總統提名，同時意有所指地說「以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，黃健庭的說法就好像丟了2顆汽油彈，如果他講的屬實，「那代誌就大條了。」

游盈隆日前在臉書指出，提名黃健庭擔任監院副院長，不管從過程或結果來看，都是錯誤的、魯莽的、愚蠢的、荒腔走板的，然而該負最大責任的總統蔡英文，迄今始終沒有出面道歉，尤其「蔡總統為什麼明知黃健庭有案在身，如黃健庭所言，卻仍不避諱，堅持提名他？」這是蔡總統必須向外界交代清楚的疑點，沒有一絲一毫逃避的空間。

游盈隆針對監院人事發表看法。（圖／翻攝臉書）

游盈隆表示，黃健庭在退出提名的聲明中提及「我也向總統報告過我的案件，相關人士告訴我，這些都不是問題」及「以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了」，倘若對方所言屬實，總統及其幕僚明知黃有案在身，卻仍說不是問題，「這不是醜聞，什麼是醜聞？」另一方面，黃健庭明示自己是擋箭牌，「誰的擋箭牌？究竟是誰？似乎也呼之欲出了。」

「如果黃健庭所講屬實，那代誌就大條了。」游盈隆強調，黃健庭的說法無疑是2顆汽油彈，火已經燒到了總統府，但「他似乎一點自我反省都沒有，一點自我懺悔也沒有，他自己有案在身，堂堂當過縣長的人，見事不明，不知避嫌，沒有在第一時間婉拒魔鬼的誘惑，見獵心喜，上鉤了才發現不對，要逃已經來不及了。」

據了解，黃健庭人事引起藍綠炸鍋，雖然他已退出提名，但風波仍在民進黨內部持續延燒，甚至傳出黃內定副院長一事，連即將接掌監察院的陳菊都不知情，讓她所屬的新潮流系大為光火；不過，也有綠營人士直言，監察院人事是各派系幕僚的集體決策，陳菊沒道理不知情，認為新系刻意對外放話，引發部分派系不滿。

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(中時電子報)