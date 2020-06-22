監委提名一波三折，為趕上立法院臨時會時程，總統府今天下午3時舉行記者會，宣布第6屆監察委員被提名人，由於副院長被提名人黃健庭和監委被提名人陳伸賢已退出名單，府祕書長蘇嘉全表示，第六屆監委僅送27位提名名單，咨文今天會送立法院。

總統府今天由總統府祕書長蘇嘉全主持記者會，並由前副總統、審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人。

蘇嘉全表示，第六屆監委名單今年二月開始進行審薦工作，提名過程歷經波折，有兩位婉謝提名，他感謝黃健庭、陳伸賢願意跨越黨派為國家打拚，總統也是以超越黨派為思考，希望化解社會對立。

由於黃陳兩人已退出提名，蘇嘉全表示，兩人遺缺暫時保留，待有合適人選再提名。此次提名，總統負完全責任，也希望近日提名紛擾各界無需多加揣測。

陳建仁也陸續介紹27位被提名人，陳建仁表示，監察院第五屆在今年七月底任期屆滿，依法提名第六屆人選，監察院長將由前總統府祕書長陳菊出任，並兼第一屆國家人權委員會主任委員，將咨請立院同意。

陳建仁指出，陳菊具有豐富行政經驗，對台灣人權和民主發展有相當的貢獻，其餘監委名單則是考量實務經驗、性別平等比例等原則提名。

7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人還包括：資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及王幼玲、高涌誠、田秋堇等3位現任監委。

其他監委被提名人則有現任監委趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉；民進黨前立委葉宜津、前教育部次長范巽綠、前國安會諮委林文程、最高檢察署檢察官郭文東、律師張菊芳、世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘、國立東華大學原住民民族學院院長浦忠成、審計部副審計長王麗珍等人。

此外還有曾擔任台北市長柯文哲副市長的陳景峻、前台北市秘書長蘇麗瓊、前台聯立委賴振昌，時代力量創黨元老醫師林郁容、醫師蕭自佑。

(中時 )