國泰金(2882)及台大產學團隊發布最新一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」指出，由於第2季以來新冠肺炎疫情對國內外景氣衝擊較原先預估嚴重，該團隊將2020年台灣經濟成長率估值由原本2.0％下調至1.8％，研判全年成長率有80％的機率落在1.0～2.2％之間。

國泰台大產學團隊認為，新冠疫情年初在大陸爆發，隨後蔓延至歐美，導致全球經濟活動一度迅速凍結。即使5月中旬後主要國家陸續審慎解封，整體景氣仍低檔盤旋，為台灣內外需前景帶來挑戰。因此將2020年台灣經濟成長率預測值下調至1.8％，研判全年成長率有80％的機率落在1.0～2.2％之間，相較之前預估1.0～2.6％也有所修正。另外，下修全年消費與淨輸出成長率。不過，看好轉單效應與新興科技題材支撐，維持原先投資成長率預估，同時正面看待下半年民間消費改善展望。

對於第3季看法，因新冠疫情陰影下，上半年台灣景氣表現低迷。不過，隨全球各國陸續解封，海內外需求逐漸改善，搭配寬鬆政策發揮效果，第3季台灣經濟成長率有機會由負翻正。評估7月到9月台灣景氣將由象徵景氣轉弱之「陰」，轉為象徵景氣擴張之「晴」，第3季經濟氣候出現晴的機率將在55％以上。

該團隊也認為，各國央行與政府積極推出大規模貨幣及財政政策，有效緩和主要地區金融情勢緊張壓力，台灣央行應無再降息必要，後續關注焦點，仍在疫情發展的不確定性。第3季在景氣緩步回升的情況下，金融情勢有機會擺脫「緊縮」狀態，進入「趨向緊縮」區間。

(時報資訊)