中美貿易戰與新冠肺炎疫情以來，全球產業鏈為分散風險，重新布局，印度政府即加強對外招商，先後祭出各項投資優惠措施。為協助臺灣資通訊業者掌握印度智慧城市發展現況與疫情後商機，外貿協會於今(22)日辦理「TTS Insights- COMTECH X 印度智慧城市」線上專業展系列報導。

近年印度政府推動印度製造、數位印度及智慧城市等政策，帶動了印度的數位化基礎建設、智慧水處理、智慧運輸、智慧能源等大型公共建設的需求，為全球供應鏈帶來龐大商機。

外貿協會秘書長葉明水在開場引言時表示，臺灣資通訊業者可運用科技優勢，趁勢把握印度市場熱潮，爭取商機；另有印度台北協會、印度電子產業協會，及印度實戰經驗的企業代表，分享第一手資訊、探討臺灣企業的機會與挑戰。

節目首先由印度台北協會副會長施哲聖從印度的經濟和政策層面，分析印度市場目前投資概況及當局智慧城市政策，指出這波新冠肺炎疫情是重新思考與重新建構市區規劃及永續發展目標的最佳機會，並且認為遠端醫療與照護將成為印度智慧醫療的重點。

外貿協會展覽處處長施玉霞提到印度資通訊、軟體等相關產業發達，吸引鴻海、聯發科、台積電、台達電子、緯創、光寶、神達電腦等臺灣龍頭及全球資通訊業者投資設廠。外貿協會將於2021年舉辦COMTECH India印度資通訊暨智慧城市展，現因應疫情，推出一系列整合式線上服務，持續協助廠商了解市場趨勢。

研華科技嵌入式事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理楊宏理在節目中暢談研華多年來經營印度市場的心得，剖析印度市場的優勢，包含市場規模大且長期成長、莫迪政府政策下的持續現代化、印度軟體人才可與臺灣擅長的硬體和資通訊產業互補等。表示這波疫情雖衝擊許多產業，但也看到不同的產業機會，包括5G、智慧醫療、人工智慧與物聯網等。

(時報資訊)