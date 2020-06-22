永豐餘（1907）今（22）日召開股東常會，通過子公司永豐餘消費品實業、永豐餘工業用紙釋股作業。董事長何奕達表示，永豐餘消費品實業預計將在第三季展開釋股作業，去年通過的永道射頻技術公司，亦將在近期向上海證交所遞件申請上市。

永豐餘投控根據轉投資產業競爭力可持續性、發展性、未來性，適時進行投資組合調整，為透過多元籌資管道、加速投資公司轉型成長，陸續規畫將經營已達成熟條件的子公司分割上市，收回部分資金後再進行投資，持續扶植投資公司發展。

何奕達表示，永豐餘消費品實業將於第三季展開釋股作業，上市後將成為台灣營業規模最大的民生消費性產品上市公司。永豐餘發言人殷國堂補充，釋股後將公開發行，預計第四季登錄興櫃，最快明年第二季申請轉上市。

至於永豐餘工業用紙方面，殷國堂表示，投控原先規畫在海外申請上市，但目前已決議改為在台申請上市。由於不採境外公司回台掛牌的KY股模式，需先完成調整資本結構及組織架構後，才會展開上市計畫。

何奕達表示，永豐餘投控與旗下投資公司，在紙業以外的金融、科技、生技、化工材料等4類別的投資比重已趨近5成，未來除將繼續支持紙業3大事業群深化創新轉型、提高附加價值，並將督促製程餘料轉換成再生資源與能源，促進成本與效益最大化。

永豐餘持續推動發展循環經濟，在新屋廠打造的全台最大沼氣發電設備去年底正式運轉，第二期系統將再增加2812 kW發電量，預計明年首季啟用。同時，於新屋廠打造的全台首座工業用零煤炭SRF鍋爐，亦將於今年底完工。

除了投資組合的最適化，土地資產的活化亦是永豐餘投控近年來持續研議課題。公司表示，將責成總經理視各土地資產所處地區的開發成熟程度，漸次轉化為現金流，為公司及股東取得最佳長期價值。

(時報資訊)