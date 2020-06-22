世界主要產油國收緊供應雖為近來油市帶來提振，但全球新冠肺炎新增確診病例再創新高記錄，使燃油需求復甦恐將陷入停滯的擔憂升高，周一原油價格走跌。

目前美國WTI6月期油下跌0.55%，報每桶39.53美元。布蘭特期油跌0.28%，報每桶42.07美元。

兩期油合約價上周都大漲約9%，布蘭特期油出現逆價差，即近月期貨價格高於遠月期貨價格，通常被視為供應緊縮的指標。惟分析師表示，此時油價不易走高，尤其在爆發第二波疫情的擔憂持續升高之際。

世界衛生組織（WHO）周日公布過去24小時內，全球新冠肺炎新增確診病例達18萬3,020人，刷新6月18日創下的單日新高記錄18萬1,232人，且以巴西與美國的單日確診數增加最多。CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示，實施新一輪防疫封鎖措施恐使經濟再遭重創，這樣的憂慮可能使投資熱情受抑。

(時報資訊)