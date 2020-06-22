2014.02.15神秘52區／日本第一食人魔 驚世駭俗事件簿

電影《沉默的羔羊》全球大賣，也讓片中「食人魔」漢尼拔（Dr. Hannibal Lecter）成為恐怖經典，片中他將活人頭骨切開，生吃人腦的畫面，相信烙印在許多影迷心中，難以抹滅。不過回到現實世界，「日本食人魔」（Japanese cannibal）佐川一政（Issei Sagawa），驚世駭俗程度，絕對不輸漢尼拔，他槍殺白人女同學，姦屍還吃了她的肉，引渡回日本不但無罪釋放，還出書、上節目，大聊特聊殺人、吃肉心路歷程。

l981年佐川一政殺了白人女同學芮妮·哈特維，姦屍還吃了她的肉。（截自中天電視／神秘52區）

1981年6月，法國發生震驚全球的「巴黎人肉事件」，荷蘭女學生芮妮·哈特維（Renee Hartvelt）慘遭槍殺，且屍體還被大啃特啃。犯下駭人罪刑的，是她大學同學、日本籍男子佐川一政。

當時佐川與芮妮都在巴黎索邦大學（Sorbonne）學習，佐川刻意接近芮妮，多次邀約暢談藝術。1981年6月11日，佐川再度邀約芮妮到他的公寓共進晚餐，在賓主盡歡、氣氛完美的情況下，佐川向芮妮告白求愛，卻遭到了拒絕。

之後佐川趁芮妮在朗誦詩句時，從背後朝她頭部開槍。更恐怖的是，佐川剝光了芮妮的衣服，試圖直接趴在屍體上啃她的臀部，但是發現很難下嘴，於是把芮妮的臀部切成了若干小塊。佐川曾在訪談中形容：發現人類的脂肪是玉米色時，讓他感到驚奇，而且人肉吃起來「柔軟無臭」，口感絕佳有如生魚片。吃飽之後，佐川與屍體做愛，並開始肢解部分屍體，之後數天持續「品嚐」。

佐川一政上節目大談特談吃人心路歷程。（截自中天電視／神秘52區）

佐川遭逮捕後宣稱有精神病，被移送至巴黎精神病院。不久，有錢老爸將他引渡回日本醫院治療，日本警方逮捕並起訴他，但因法國警方以不能遞交放棄起訴者的資料為由，拒絕將搜查資料交給日本警方，最後因證據不足獲釋，之後佐川以自由之身上節目、接受訪談，更寫了好幾本暢銷書，大聊特聊他的吃人經歷。

佐川闡述對高大白人女性的癡迷，更說仍有想「吃人」的慾望。（截自中天電視／神秘52區）

根據佐川的訪談及書中描述，身高僅152公分的他，從小相當自卑，卻對金髮高大的白人女子，有著異常迷戀與幻想，覺得如果吃了她們的肉，就能讓弱小的自己獲得力量。

他後來出版了4本食人幻想小說和一本食人詩集，成為了日本著名美食家雜誌的專欄作家，還客串了很多電視劇和電影，包括在A片中演出有性虐待癖的偷窺狂。

2013年，佐川一政腦中風後失去了生活自理能力，生活起居交由弟弟照顧，只靠救助金度日。

而電影《食人錄》將於6月24日在台上映。這部影片獲得2017年第74屆威尼斯影展「地平線單元」評審團大獎。

《食人錄》並非還原39年前案件，而是透過年邁的佐川一政與其弟弟佐川俊的對話，探討兄弟倆壓抑的本能慾望及外界未曾接觸過的精神世界，由《莉維達．地海之詩》導演雙人組維瑞娜·帕拉韋爾（Verena Paravel）與呂西安·卡斯坦因-泰勒（Lucien Castaing-Taylor）執導。

(中時電子報)