美國前國安顧問波頓在回憶錄新書中，鉅細靡遺地描述他在白宮期間所見所聞，尤其提到夾在美中之間的台灣恐成為庫德族後下一個被川普背棄的對象。國民黨立委李貴敏說，對照民進黨政府近期毫無保留地將親美路線一路走到底，卻依舊是「人為刀俎、我為魚肉」，實在情何以堪。

李貴敏說，大國博弈，弱小勢力最悲哀的就是淪為他人操弄的棋子，無從掌控自己命運；更等而下之是自甘成為馬前卒，為大國利益而服務，隨他人起舞，卻將自己置於兵凶戰危的風險之中而不自知，成為大國間衝突交鋒的熱區。

李貴敏認為，素來主張承認中華民國、以肯定支持台灣取代美方模糊策略的波頓，會說出川普把台灣比為「筆尖」，稱台灣正好是最接近川普「抛棄名單上第一位」，其來有自。

李貴敏指出ㄝ在後冷戰時期的國際政治架構中，大國外交正主導著全球政經情勢，川普上台後加強大國競爭格局，強化軍事與同盟關係，全力防堵中國崛起，其反中牌的運用讓人嘆為觀止，也讓民進黨的仇中路線找到了運作空間，在網軍操控下，親中成了賣台，趨避風險成了怯懦，美國更被塑造為台灣堅實後盾與盟友。

但李貴敏認為問題在於，在現實的國際政治中，友邦未必靠得住，終究還是要靠自己自立自強，要創造自己的價值與安全位置，用智慧營造有利於己的國際空間。如無視警訊，一味狂賭押寶，「只怕把自己輸掉了還在幫人數鈔票」，台灣最好靠自己，別當別人棋子。

(中時 )