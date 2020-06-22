國農乳品產品鬧雙胞，市售會有2家不同代工廠所製造的產品。（柯宗緯攝）

立足台灣40多年的老品牌「國農乳品」，近來爆發家族鬥爭，造成生產商鬧雙胞，市面上同時買的到兩家不同代工廠所製造的國農產品。握有商標所有權的國農乳品總公司金玉時今（22）日召開記者會，痛批原生產商天守公司喧賓奪主，因品管問題導致大腸桿菌超標而被下架，多數股東決議不再授權製造，委由新代工廠萬喜公司製造，未料天守硬是宣稱自己代表國農乳品，造成消費者混肴，目前已提告，進入司法調查階段。

「千拜萬拜，不如整箱ㄟ國農拿來拜」這句耳熟能詳的經典廣告台詞，就是出自「國農乳品」。國農乳品金玉時總公司董事長陳惠萍今大動作召開記者會說明，天守僅成立15年，過去一直是代為生產的角色，卻突然強硬宣稱自已代表國農乳品，造成市場混亂。

金玉時委任的恒新法律國際專利商標事務所律師李榮唐指出，金玉時與天守公司原本授權合約在2017年12月31日到期，多數股東表示不再授權給天守公司，不料金玉時當時的董事長劉浚筌在任期屆滿後，故意不召開股東會改選董監事，藉故拖延改選的過程，而私下與天守公司勾串簽署授權契約。

李榮唐表示，除該授權契約，嚴重侵害金玉時及國農產品的權益外，劉浚筌在卸任前就同時在天守公司任職，涉及刑事背信及偽造文書責任，現由高雄地檢署偵辦中。

李榮唐提到，天守公司傷害國農的商標權利，之後金玉時才妥託萬喜公司製造及經銷，將「國農」商標合法授權予萬喜公司使用，因此萬喜公司是金玉時認定唯一合法授權的廠商，有關天守公司宣稱萬喜公司有侵權一事，與事實不符，一切交由司法釐清。

天守公司則發聲明澄清，近期不少消費者反應市面上國農牛乳出現另一家生產商，口感也出現變化，因此才對外說明，因金玉時公司股東糾紛，「國農」才又授權給令家公司生產銷售，但不影響金玉時與天守的收標授權關係，並可使用到2029年，為避免消費者混肴，已委託律師發函警告並訴訟。

(中時 )