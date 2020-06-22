苗栗縣警局針對端節連續假期規畫交通疏導措施。〔苗栗縣警局交通隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

端午節連續假節屆近，苗栗縣警局因應連假交通順暢與安全，規劃假期交通疏導措施、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施，讓準備外出的駕駛朋友，可事先作好行程計畫，以避開交通尖峰。

相關交通疏導疏導措施如下：

一、 台3線大湖風景區：泰安風景區車流下午3時以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

二、 台13線三義木雕街及勝興車站：三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及驅離違規停車。

三、 南庄慢城：於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋-西村聯絡道-縣道124線-中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

四、 國道高速公路匝道管制措施：

(一) 109年6月25日7至12時實施國1頭份及國3香山交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二) 109年6月27、28日（星期六、日）0至24時全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

五、 台61線平交路口管制措施：

(一) 109年6月27、28日13至23時封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、垃圾掩埋場及苗11線共6處平交路口。

(二) 109年6月27、28日20至23時封閉崎頂1處平交路口。

(中時 )