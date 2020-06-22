大陸清新脫俗女星車曉， 當紅時選擇嫁給「山西首富」李兆會，當時李大手筆豪砸5000萬人民幣（約新台幣2億元」舉辦世紀婚禮，新聞攻佔內外媒體版面，沒想到2人婚姻僅維持1年多就結束，李離婚後還敗光500億（新台幣）家產，負債2億，短短幾年從富2代變成「敗家子」。

據大陸媒體報導，李兆會的爸爸因金錢糾紛，在辦公室遭人槍殺斃命，那時李21歲，在澳洲留學，對於突如其來的變故，得馬上返國接管父親的事業，由於有作生意頭腦，2年內就把父親留下的40億人民幣資產，增加到125億人民幣，被外界視為「天才」。

可是李錢賺得多，花得更兇，大肆揮霍買了價值2000萬人民幣的勞斯萊斯，又買了1架價值3億人民幣的私人飛機，就在事業顛峰之際，豪砸5000萬人民幣娶了女星車曉。

車曉曾嫁給山西首富李兆會1年多就離婚，李後來敗光500億家業。（圖／翻攝自微博）

只是，婚後不久自己的鋼鐵事業出現危機，財務每下愈況，但為了維繫婚姻，還是無限制滿足車曉的需求，給她1張信用卡無限刷，年消費額在2000萬人民幣以上，後來因婆婆希望息影，車曉不從，加上兩人平時生活沒交集，最後2人離婚收場，這段婚姻只維持1年多。

李離婚後，開始癡迷於網路直播，豪擲千金只為博取女主播一笑，導致公司一落千丈，進而申請破產，還負債2億多人民幣，一夕間成了人們口中的「敗家子」。

(中時電子報)