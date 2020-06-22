資誠（PwC）兩岸商務及稅務服務會計師段士良指出，在中國大陸不動產交易中，賣方偏好賣公司而買方偏好不動產交易，雙方偏好不同。

在陸做不動產交易，可能會遇到如土增稅的課徵風險、員工的資遣時機安排、帳上現金的合法處理、管委會對買方的稅收貢獻要求過高、當地村委的背書取得、土地現有租客的處理、工改工的土地用途變更、合建分屋的規畫、集體土地租約的處理等千奇百怪的問題。

段士良也表示，因應中國大陸工商法令與外匯管理的限制，台商必須先將中國大陸公司股權轉移至買方，再完成納稅申報及其他備案等程序後，中國大陸的銀行才會讓買方將錢由買方帳戶匯出，若中間環節發生問題，台商將面臨公司股權已經轉讓卻無法收取價款的窘境，多年心血可能付諸流水。

段士良提醒，中國大陸不動產交易必須提前進行交易安全設計，確保賣方權益的同時解決影響交易的關鍵問題，並且全程掌握執行程序，以順利完成中國大陸不動產交易。

(工商 )