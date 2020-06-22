大陸近日連日暴雨造成南方各省區遭到洪災侵襲，三峽大壩「潰壩」疑慮再度浮上檯面，中國官媒日前透露，庫區水位已超過防洪限制水位近2公尺，而中國著名旅德水利專家王維洛則示警「三峽大壩的防洪功能根本沒用」呼籲長江中下游居民應做好心理準備，提早規劃逃生，一旦三峽大壩潰堤，洪水將一路沖到上海。

微博日前瘋傳一篇分析潰壩具體傷亡的文章，內容寫到若三峽大壩全面潰堤，百餘億立方公尺的洪水將會在短時間內下泄，從水壩至長沙市之間沿岸會遭受洪水直接衝擊，災害損失慘重。文中提及，洪峰最大流量將以「每秒」100至237萬立方公尺，下泄速度高達每小時100公里，與高速公路上飛馳的汽車相同，到達並損壞葛洲壩大壩再進入宜昌市區，宜昌市地面的平均高度不到海拔50公尺，當宜昌市洪水位高達海拔64至71公尺時宜昌市已在水下20公尺處，「宜昌市的居民幾乎沒有機會逃生，因為在潰壩後的半個小時，洪峰已經就到達宜昌市，僅宜昌一市的人員損失將高達50萬。」

除了宜昌市之外，沙市、江漢平原、武漢、京廣、京九鐵路等都保不住，會一直影響至南京，「洪峰10小時內到武漢，1天內到南京。十幾、幾十公尺高的洪水沖垮建築樓房，很難想像民眾能逃出生天，淹死多少人恐怕都難以統計。」文章一出後，吸引了10萬人次閱讀並引起激烈討論，但文章沒多久就被微博官方迅速下架。

王維洛指出，三峽大壩在建造時，都是由相同工作人員來從事工程論證、設計，及最後的施工品質檢查，無疑是球員兼裁判，而官方所宣稱具有防洪功能，他則認為其實根本沒辦法防洪。中國水利部副部長葉建春也透露可能會有洪水發生，「當前中國已全面進入汛期，共有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。」

王維洛表示，與其擔心壩體變形，更該注意的是壩體船閘四周的滲漏問題相當嚴重，當時由武警部隊所負責的船閘工程，是施工最差、位移最大的地方，他認為一旦潰堤，大水將一路淹到上海、出海口，長江中下游居民應儘早做好心理準備及規劃逃生。

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(中時電子報)