鈺太(6679)第二季營運受惠疫情下帶動的居家商機，NB市場活絡，有助於鈺太MEMS(微機電系統)麥克風出貨，長線也在窄邊框NB滲透率看俏下，於產業界具有發展優勢，除NB市場外，鈺太在無線藍芽耳機(TWS)、遊戲機以及智能TV方面下半年也可望有新進展，不僅第二季營運表現可望勝第一季外，下半年仍具有正向動能。

今年上半年因為全球受到新冠肺炎衝擊，居家辦公、遠端教學趨勢快速成長，帶動筆電需求急速攀升，預計鈺太第二季在此趨勢下，筆電MEMS麥克風出貨將明顯貢獻營運動能，整體業績表現將勝第一季。

目前各大PC品牌廠為優化視覺體驗，於原機身架構下設計將螢幕邊框縮窄，以求提高呈現的畫面比例，窄邊框筆電MEMS麥克風由樓式與鈺太承作，兩者市占率各約50%，MEMS麥克風單價亦高於傳統NB。2016年為窄邊框筆電的第一年，彼時滲透率僅1%~2%，今年預計滲透率可以上看22%~23%，隨鈺太在NB逐步拓展營運，其市占率已由2018年的20%攀升至目前35%~40%，未來在產業持續具有優勢地位。

TWS自去年以來躍升消費電子當紅炸子雞，鈺太在TWS藍芽耳機以搭載ANC(自動降噪)為主要切入口，而預計在今年終端市場推出的中高階產品也會陸續撘載ANC，毛利率會相較先前TWS高，且普及率會持續提升，鈺太目前已和各主晶片設計合作，鈺太將於第三季量產支援ANC方案，智能TV品牌廠將TV轉換成帶語音控制，隨客戶第二季開始復工，鈺太亦將跟隨出貨，遊戲機客戶將遞延於下半年推出新款機種，鈺太預計也可望在第三季陸續出貨。

鈺太第一季營收3.67億元，季減少5%、年增加34%，單季毛利率攀升到33.5%，每股稅後EPS為1.4元，帶動毛利率成長的原因主要是產品結構變化與成本控管所致，鈺太第一季產品結構為數位式麥克風占比69%、類比式麥克風占比11%、Audio占比6%、電源晶片5%，以及其他產品9%，其中類比式麥克風與電源晶片兩者下滑幅度大，是因主要消費區域位於大陸，受到新冠肺炎疫情拖累所致，預計該衝擊到第二季隨著疫情在大陸陸續解封後，已經得到緩解。

鈺太5月營收1.47億元，續創單月歷史新高，月增加4.82%，年增加28.44%，累計前5月營收6.54億元，年增加31.99%。

(時報資訊)