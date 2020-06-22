新竹地方法院及新竹地檢署搬遷到竹北後，新竹律師公會也遷移至竹北，興建全國唯一4層獨單的律師公會會館，距地院不到500米，耗資5600萬元歷經3年完成，22日邀請新竹地院院長周煙平及縣長楊文科等人揭牌啟用。
新竹律師公會理事長王彩又表示，今年適逢公會70週年，目前在地及非在地律師會員有1千多位，會館設計考慮會員各方面需求，未來也將提供公會社團開會，期能成為凝聚所有會員向心力及交流的場所，也是維護律師權益的重要基地。
縣長楊文科親自到場祝賀，表示在前理事長楊明勳規畫，現任王彩又理事長順利將會館興建完成，並落腳在竹北市，相信對新竹地區未來法律業務都會有很好的幫助，也希望新竹律師公會繼續協助縣府，造福更多鄉親。
行政處表示，在新竹律師公會及各律師熱心協助下，縣府持續推展「法律諮詢服務」，逐年擴充服務管道，隨著網路資訊設備的進步，在峨眉、寶山及北埔鄉增設「視訊法律諮詢」服務據點，新竹地院2月也提供「訴訟程序視訊諮詢服務」，為鄉親提供多元、便利且優質的法律服務。
(中時 )
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