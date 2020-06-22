有網壇「漂亮寶貝」之稱的前國手陳宜，前年成功轉戰政壇。（許家寧攝）

陳迪認為昔日戰友「A鵬」謝政鵬近來心情低落，希望姊弟倆盡快度過困境。（許家寧攝）

台灣網壇好手「A鵬」謝政鵬、謝淑薇驚爆姊弟不和，更嗆姊「這輩子不再往來」，昔日中華隊戰友，曾與謝氏姊弟一同代表國家隊奮戰的基隆網壇兄妹檔陳迪、陳宜說，希望外界不要用放大鏡檢視，讓運動歸運動，勿將事情複雜化。

陳迪、陳宜兄妹與謝氏姊弟同為網壇知名國手，為台灣爭取不少佳績，陳迪說，這十年與謝氏姊弟一起參加過打大小小比賽，他覺得謝淑薇姊弟個性比較直接，可能很多因素加在一起，造成現在風波越演越烈，不過姊弟關係應該沒有媒體報導得這麼嚴重。

陳迪說，謝政鵬因女友前陣子發生交通意外，加上疫情造成賽事停擺，現在又與姐姐牽扯上金錢問題，心情難免低落，可能有負面的想法；他認為，清官難斷家務事，外人不便過問，但姊弟兩人都很年輕、優秀，希望能盡快度過困境，把目標放回專業上。

今年36歲的陳迪為台灣知名網球國手，連續3屆代表中華隊參加釜山、杜哈及廣州亞運，世界最高排名184名，妹妹則是有網壇「漂亮寶貝」之稱，本屆成功轉戰市議員的陳宜，陳迪退休後回到家鄉教球培育基層人才，受疫情影響，目前擔任議員妹妹的特助。

(中時 )