國民黨主席江啟臣上週三於中常會說要捐出黨產予國庫之公務員退休基金及勞退基金等公益用途後，國民黨考紀會主委葉慶元、中投董事長陳樹及行管會副主委張斯綱等人，今赴黨產會進行協商，拜會黨產會副主委施錦芳。葉慶元說，國民黨一向憂心國計民生，如果黨產會堅持要將國民黨清算到破產，民眾會認知到民進黨只是在清算政敵。

葉慶元指出，清理黨產並捐出黨產進行公益，是從前主席馬英九以來歷任黨主席均公開宣示的使命，並經國民黨105年第19全大會決議通過，所以江啟臣的宣示符合國民黨一貫立場。在前主席洪秀柱任內，由時任副主席詹啟賢親自代表國民黨與當時的黨產會主委顧立雄進行協商。

但當時因為黨產會堅持必須繳庫，或由黨產會指定捐贈對象，國民黨因為擔心黨產落入民進黨附隨組織之手，乃至於破局。此外，葉也透露，當時黨產會堅持國民黨捐出黨產之後，仍要持續清算國民黨的所有黨產，顯然是「得了便宜還賣乖」，根本是以「清查黨產」為名，行「清算國民黨」之實，所以無法達成協議。

葉慶元表示，將黨產捐贈給公務員退休基金以及勞工退休基金，符合黨產會先前黨產上繳國庫的立場，也是向創造台灣經濟奇蹟的公務員及勞工們致敬，這不但可以紓緩相關基金破產的風險，也避免黨產遭到民進黨挪用，應該是國民黨及國家雙贏的方案。

葉表示，顧立雄已經高陞國安會秘書長，國內政黨政治的局勢也與四年前有所不同，相信黨產會主委林峰正應該會有不同的作法。任何的協商，都是雙方必須相互讓步。

葉並指出日前傳出黨產會要求國民黨必須償還766億元的說法，就很令人困惑，黨產會究竟是希望解決黨產問題，還是解決國民黨？國民黨一向憂心國計民生，如果黨產會堅持要將國民黨清算到破產，那麼百姓自然會瞭解，民進黨高舉的「轉型正義」，其實只是清算政敵的「正義轉型」而已。

(中時 )