馬俊麟因和王瞳爆出不倫戀重挫形象，遭經紀公司短暫冷凍，日前雖復出，回歸八點檔《多情城市》，仍挽不回名聲，甚至角色遭安排落海，才演3個月就「被消失」，引起外界揣測，更傳出電視台內部有人欠他錢、製作人對他不友善等流言，還批他演技爛，對此，他也親自回應了。

馬俊麟回歸拍戲，卻被網友指他拍電視台高層馬屁，還說「高層真的沒眼光還是欠馬錢」，才會幫他安插角色，痛批他史上演技最爛，」對此，他PO出網友評論截圖，澄清民視沒有人欠他錢，他也謙虛謝謝有人認為他演技最爛的演員，「我會繼續加油。」

另外也有網友稱這檔節目的製作人不友善，「在上上檔他家那位和劇組發生了一些事，彼此有心結。昨晚直播他脫口而出，劇組有些人不好相處，那絕對是真心話，雖然隨後說是開玩笑。去年他開直播也曾提過上上檔有很多拍好的戲都被剪掉沒播。」

針對這個謠言，馬俊麟也謝謝網友對他的關心與分析，但強調「我家人並未與劇組有任何心結」，並要對方說話請拿出證據，「如果您真的認識陸哥就知道，他非常友善。常常鼓勵我，我很感謝他跟我說的話。」

(中時電子報)