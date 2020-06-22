高雄代理市長楊明州22日表示，國際會議協會ICCA年會，預計今年底在高雄舉辦，但，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，該會議是否如期舉行？或延後到2023年再行辦理？將在7月決定，同時加強會展產業的紓困振興，提供補助、獎勵、或媒合措施，期待動會展產業的復甦。

高雄市議員22日質詢指出，ICCA是全球最具權威、規模最大的國際會議組織，每次年會約有千名專業會展人士與會，今年是睽違28年之後，再度來到台灣舉行，高雄則打敗10餘個知名城市，獲得主辦權，高雄具有交通運輸、觀光資源等條件優勢，建議高市府展現產業創意及其他亮點風格，藉此機會讓世界看到高雄。

楊明州表示，ICCA選擇在高雄舉行，高雄人同感光榮，因受疫情影響，該會議將於7月評估，決定是否今年如期舉行，或延期於2023年再行辦理。

他說，高雄有得天獨厚的優勢，高市府於2017年成功爭取後，無論如何，都會如當初承諾，全力支持，如期進行相關籌備工作，並由會展推動專案辦公室或跨局處，予以協助，掌握進度及舉辦方式、持續保持聯繫。

針對會展產業的振興，楊明州說，高雄擁有國內外知名的高雄展覽館，高市府一直大力推動，並關心會展產業，因應疫情，中央及經發局推出相關紓困措施，如貸款融資、獎勵補貼或減收租金等措施，高市府將會竭盡所能，辦理商機媒合、會展體驗、參展行銷等，扶助業者經營。

他表示，國內疫情相對和緩，現階段將思考結合特色產業、代表性展覽，將吸引外縣市到高雄，列為重點工作。

(工商 )