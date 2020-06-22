新加坡大華銀行發表最新報告稱，中美關係在美國11月總統大選前將無可避免保持緊張，不過雙方仍在履行首階段貿易協定，或能紓緩人民幣的緊張情緒；該行最新預測，2021年中旬，人民幣兌美元將轉強至7。

路透報導，大華銀行發表的2020年第三季展望報告指出，儘管中美之間的政治風險再次升溫，第二季人民幣兌美元仍大致持於7.09水準。該行最新預測為，人民幣兌美元第三季為7.12，第四季7.09，2021年首季及第二季分別進一步轉強至7.05及7.00。

報告稱，初步跡象表明，中國經濟在第一季已經觸底。此外，中國出口已穩定下來並步向溫和復甦，5月份出口增長回到1.4％。而5月工業生產年增4.4％，自3月份歷史最低的-1.1％恢復過來。官方及財新的製造業PMI亦已回升至50以上的擴張領域。

隨著中國經濟在下半年步入更確定的復甦軌道，並假設中美關係不會由目前的口水戰進一步惡化，該行對人民幣下半年回升的看法仍然不變。該行預期人民幣兌美元匯價第三季為7.12，第四季7.09，2021年首季及第二季分別進一步轉強至7.05及7。

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