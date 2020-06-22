2020年美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲4面雙金牌、2面金牌。

美國舊金山世界烈酒競賽於西元2000年創立，為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一，競賽項目包含白色烈酒、棕色烈酒、威士忌、白蘭地、利口酒及其它等多項類別，共吸引超過2,200款酒品參與品評。

台菸酒今年以「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌－PX雪莉桶」、「OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌－波本桶」、「OMAR 8年原桶強度麥芽威士忌－波本桶」、「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌-荔枝酒桶」等4支OMAR威士忌榮獲雙金牌獎。

OMAR為蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法，保留天然色澤，展現威士忌最道地而原始的風味，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

台菸酒指出，OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，狂奪百面以上獎牌，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

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(工商 )