高雄市民近期發起罷免不適任公職民代，其中現正進行連署的時力市議員黃捷罷免案，原先考量若罷免理由書和連署順利，將於今明兩天送件，但罷免總部今回應指出，「為保險起見，決定延後送件，待收到4萬份連署書後，才會向中選會提罷免案」。

據了解，此次罷免黃捷的各階段門檻，以鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻需要1%，約2900多份；二階連署門檻需要10%，2萬9千多人。目前總共蒐集了2萬1千多份，待正式送件後，還要再拚40天衝3萬3千份連署。

罷免黃婕連署總部原先評估，因為求慎重仍在修撰罷免理由書，若沒問題，將可能在這周二前 將罷免理由書、領銜人清冊一起將送交高雄市選委會，向中選會進行正式提案。

但罷免總部今天決定，「為保險起見，總部決定待收到四萬份以上的連署書後，才會向中選會提出罷免案，因此，決定延後送件提案的時間」。

此外，今天起也已在鳳山街頭擺了兩攤連署點，分別設在攤販和騎樓，都是商家和屋主無償提供。

(中時電子報)