新竹縣與慈濟基金會6月共同簽署合作共善備忘錄，建立慈善關懷防災合作機制後，啟動第一波「長者居家安全改善方案」，推動長者居家安全無障礙空間改善，22日邀請曾與慈濟合作過的里長召開說明會，並統計里內需求者，未來將逐步擴大辦理。

「長者晚年不跌倒，就能健康活到老！」慈濟基金會慈發處主任呂芳川表示，根據統計跌倒是老人事故傷害死因第二名，特別是家中浴室、客廳、臥室最為危險，為預防及降低長者跌倒風險，該會特別啟動長者居家安全改善方案。

此方案服務對象為65歲以上獨居、兩老相依、隔代教養及身障失能者，主要修繕項目有安全扶手、無障礙坡道、照明改善、止滑措施、改坐式馬桶、浴缸拆除等，依據長者需求做適當改善，經費將由基金會負擔。

說明會中與會里長對是否有名額限制、排富規定，若長者房屋非自己所屬，能如何改善等問題提出疑問。

呂芳川說，不管里裡面有多少，只要是符合資格的長者，藉由村里長的協助提出需求名冊，基金會將盡快安排前往會勘，評估施作可行性，若房屋非長者所有，也會協助與屋主溝通，以不影響屋況情形下進行改善。

(中時 )