工業電腦大廠研華（2395）為推動台灣智慧醫療發展，攜手台北榮總打造智慧醫院管理中心，於日前正式揭牌啟用。研華表示，未來將持續協助將數位轉型落實至各單位管理，並將合作經驗推廣至更多台灣醫療院所，協助台灣醫療產業成為全球先進醫療典範。

研華與台北榮總合作建置的智慧醫院管理中心，以6台研華WISE-Stack 300雲數據平台伺服器為基礎，彙整院內各資訊系統數據、經運算處理後產出各項指標，再透過研華55吋及86吋大型數位看板呈現，協助經營管理者掌握醫院營運狀態及監測醫療品質。

台北榮總院長張德明表示，非常感謝研華在此次合作中提供的協助，希望透過智慧醫院管理中心的啟用，傳達全院同仁不斷追求進步的精神，並在此基礎上不斷擴展，達到現代化醫院管理的目標。

研華智能服務事業群副總經理江明志指出，研華除藉由與北榮合作深入瞭解市場需求，加速產品化發展腳步，更積極分享長期協助各產業推動數位轉型的經驗。在企業數位轉型過程中，數據蒐集只是第一步，如何將數據落實到日常管理決策中，才是轉型成功與否的關鍵。

江明志表示，研華與台北榮總的合作將持續，除了現階段所提供的軟硬體建置服務，亦將持續分享數位轉型經驗，協助台北榮總將數據真正落實到各單位管理，讓智慧醫院管理中心能長久發展，成為最重要的決策輔助工具。

研華指出，目前歐美國家的醫療業者均已朝管理智慧化方向發展，智慧醫療與管理已是當今醫療科技發展的重要課題。未來希望能將此合作經驗推廣到台灣更多醫療院所，提升院內整體運作效率，並協助台灣醫療產業跟上數位轉型浪潮，成為全球先進醫療典範。

(時報資訊)