中國童裝淘帝-KY（2929）22日股東會通過配發現金股利0.17元、股票股利1.53元；淘帝-KY去年營收、淨利雙創新高，今年因疫情重創，考驗庫存去化能力，下半年將加快線上、線下通路資源整合，以突圍逆勢。

淘帝—KY去年合併營收71.70億元、稅後淨利11.35億元、EPS12.01元，分別較2018年成長5.99％、19.00％、19.38％，受惠近年持續布局新零售虛實通路、強化集團資源整合效益顯現，在目前疫情仍持續蔓延下，優先留住現金保本。

淘帝-KY對今年景氣維持審慎保守。今年上半年受到新冠肺炎疫情衝擊實體門市銷售，除考驗童裝品牌面對庫存去化能力，將積極加快線上、線下通路資源整合，透過門市形象、多元行銷、豐富產品線、良好服務等提升線下實體門市購物體驗；同時將持續加強聚焦線上銷售領域的Mini Topbi品牌建設，透過精準的品牌、形象、產品定位，實現線上及線下通路有效差異化經營，以期創造新一波銷售動能。

(工商 )