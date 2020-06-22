台船工會不滿公司連年虧損並抗議公司端午節金發放由8,000元砍為3,000元，本月20日聚眾於台船高雄廠與基隆廠抗議，要求撤換董事長與總經理兩人，台船三位獨立董事22日發信表明支持台船董事長鄭文隆改造台船，指出這次抗爭主要是長期虧損的基隆廠因業務萎縮，必須將人員南移或資遣，公司獨董完全支持。

已屆百年的台船基隆廠，雖歷經多次轉型研究與改造，仍持續虧損，吞噬高雄廠獲利，成為台船營運的沉重負擔。在今年3月召開的董事會，針對公司營運提出多項建議，其中包含大幅改造基隆廠…等。

台船深入檢討基隆廠現況，提出改造計畫，包括成本高的業務移轉至高雄、積極活化廠外閒置資產、塗裝及修船業務與海軍合作、開闢潛艦園區…等各項改造計畫均積極規劃推動中。

由於工會有四席勞工董事，集體邀集工會人員公開要求董總撤職，等於對經營團隊提出不信任案，三位獨立董事對工會的訴求不表認同，特別發信表明態度，以正視聽。

獨董指出，台船過去五年兩度虧損超過資本額一半，目前營運與財務都處在內外交迫的危急存亡之秋，這是事實。但台船過去5年的虧損有外部因素，根據克拉克森與丹麥船舶金融公司最新統計，全球「活躍船廠」由2009年的934家縮減至目前281家，預計2022年以後更可能僅剩64家，造船市場之嚴峻可見一斑。

台船的虧損也有內部因素，台船的高昂的人事成本導致台船最近許多造船案一接單就虧損，台船最近兩年每季的營業毛利都是負值，營收都低於營業直接成本，最大的原因就是高昂的人事成本，所以工會把台船的虧損要董總負全責並不公平，因為勞工成本高昂正是台船重大虧損的重大原因之一。

三位獨立董事包括劉德明、林輝政與陳志揚指出，在今年3月已經發現問題，並在3月董事會就五個方向提出改造台船的具體方案。獨董們很欣慰鄭文隆董事長對其五大改革方案全部都積極回應，特別回應結構性改變的重點，其中有關基隆廠業務萎縮必須人員南移或資遣的問題，鄭文隆已經在進行了，但這也可能導致基隆工會加大對立，造成近日工會的抗議。

獨董表明對鄭文隆照顧員工及股東的雙方權益，對縮小節金及基隆改革，完全支持。台船改造已在進行，近日工會的抗爭是必要的陣痛，獨董們希望公司董事會與股東能讓台船繼續往正確的民營路線邁進。

(工商 )